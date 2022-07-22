Dünya Türkiye'yi konuşuyor... Tahıl anlaşması gazete manşetlerinde!

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası dünyanın en büyük baş ağrısı haline gelen tahıl krizi için Türkiye ve BM tarafından mayıs ayından bu yana yürütülen arabuluculuk çabaları sonuç verdi ve Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl taşınmasına ilişkin Anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri António Guterres'in katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda imzalandı.

AB'DEN 'HIZLICA UYGULANSIN' ÇAĞRISI

Tüm dünyanın heyecanla beklediği anlaşma savaşta bir ilki ve dönüm noktasını temsil etmesinin yanı sıra dünyayı saran tahıl krizi ve beraberinde gelen gıda fiyatlarındaki artışa da çare olacak.

Avrupa Birliği (AB) anlaşmadan dakikalar sonra yaptığı açıklamada tahıl anlaşmasının hızlı bir şekilde uygulanması için çağrıda bulundu.

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TÜRKİYE'NİN AYLARCA SÜREN DİPLOMASİSİNİN BİR ÜRÜNÜ

İstanbul'da imzalanan anlaşmayı uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu. Batı medyası da anlaşmaya haberlerinde geniş yer verdi.

Wall Street Journal gazetesi anlaşmanın Türkiye ve BM'nin aylarca süren diplomasisinin bir ürünü olduğunun altını çizdi ve on milyonlarca insanı açlığa sürükleyecek gıda krizi için bir umut doğduğunu yazdı.



İngiliz Guardian Gazetesi İstanbul'da atılan imzaların küresel gıda krizini önleyebileceğini belirttiği haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel sekreteri Antonio Guterres'in açıklamalarına yer verdi ve "Anlaşma potansiyel olarak felaketle sonuçlanacak bir küresel gıda krizi tehdidini önledi." ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA TÜRKİYE VE BM SAYESİNDE YAPILDI

The New York Times gazetesi anlaşmanın Türkiye ve BM'nin çabaları sayesinde sağlandığına dikkat çekerek "Anlaşma Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesiyle daha da kötüleşen feci gıda kıtlığının hafifletilmesine yardımcı olabilir." diye yazdı.



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Washington Post Gazetesi de BM Genel sektereri Antonio Guterres'in sözlerini öne çıkararak "Bugün Karadeniz'de bir ışık var" ifadelerini kullandı.

CNN International da manşetten duyurduğu haberinde Türkiye ve BM'nin anlaşma için aylarca çaba verdiğini belirtti.

ABC News anlaşmanın tahıl ihracatı için anahtar olduğunu belirtti ve Türkiye ve BM'nin anlaşmadaki katkısına dikkat çekti.