Bakan Akar sınırdan seslendi: Kendine güvenen geçmeyi denesin

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“Dört kademeli emniyet sistemi kullanıyoruz, buradan yasadışı geçiş mümkün değil” yanıtını alınca da şu açıklamalarda bulundu:

“Toplam 2 bin 949 kilometrelik kara hududumuz var. Çok değişik arazi ve iklim şartlarında Mehmetçik görevini kararlılıkla yerine getiriyor. Hudut kartallarımız, kahramanlarımız son beş senede 3 milyon 300 bin civarında kişiyi yasadışı geçiş yapmaya çalışırken engelledi. Buradaki mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Tüm bu önlemlere rağmen bazı kesimlerin hudutlara yönelik ‘delik deşik’ gibi söylemleri, bunları söylemek en hafif tabiriyle emeğe saygısızlık, ayıp. Yapılan bu tür değerlendirmeler bizi gerçekten rahatsız ediyor. Bu gerçek dışı beyanlara yönelik söyleyecek laf bulamıyoruz. İsteyen, kendine güvenen varsa yasadışı geçişi denesin. Onun için de bu iddialar, eleştiriler bize Ahmet Kaya’nın şarkısındaki ‘Nereden baksan tutarsızca, nereden baksan ahmakça’ ifadelerini hatırlatıyor.”