Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Akar, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi

#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
Bakan Akar, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında şehit ve gazilerin çocuklarıyla bir araya geldi.

Haberin Devamı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 18 şehit ve gazi çocuğu, Milli Savunma Bakanlığı'na davet edildi. Şehit ve gazi çocuklarının Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile bir araya geldiği görüşmede keyifli anlar yaşandı. Bakan Akar ve komutanlar, çocuklarla yakından ilgilenerek, sohbet etti.

Gözden Kaçmasın

23 Nisan coşkusu yine yeniden sokaklarda... Devlet erkanı Anıtkabiri ziyaret etti23 Nisan coşkusu yine yeniden sokaklarda... Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ettiHaberi görüntüle

Bakan Akar, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi

Bakan Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara adanan ilk ve tek bayram olduğunu belirterek, "23 Nisan, çocuklarımıza, gençlerimize verdiğimiz önemin en güzel göstergesidir" dedi.

Bakan Akar, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi

Haberin Devamı

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin birliği, bütünlüğü ile milletin rahatı ve huzuru için çalıştığını kaydederek, "Biz şu anda burada otururken bile hudutlarımızda, karada, havada, denizde asker ağabeyleriniz nöbette, görevlerinin başında" diye konuştu.

Bakan Akar, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi

Şehit ve gazilerin tüm milletin başının tacı olduğunu aktaran Bakan Akar, "Onların hatırası çok büyük. Onların da emaneti olan sizler, bizler için çok değerlisiniz. Biz büyük bir aileyiz. Sizlerin rahat, huzur içinde okumanız, meslek sahibi olabilmeniz, hayatta başarılı olabilmeniz için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Sizden de bizim beklentimiz o kahraman babalarınıza yakışır şekilde çalışmanız ve başarılı olmanız" dedi.

Çocukların ziyaret sırasında yaptığı resimleri tek tek inceleyen Bakan Akar, çizimlerine de yardım etti. Görüşme sonunda çocuklara hediyeler veren Akar ve komutanlar, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Bakan Akar, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı
Nükleer füzelerle birlikte yaşamak Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi

Nükleer füzelerle birlikte yaşamak! Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı
Nükleer füzelerle birlikte yaşamak Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi

Nükleer füzelerle birlikte yaşamak! Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi?

#Ukrayna