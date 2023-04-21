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Bakan Akar, Ramazanın son iftarını şehit aileleri ve gazilerle TCG Anadolu’da yaptı

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#Bakan Akar#İftar#Şehit
Bakan Akar, Ramazanın son iftarını şehit aileleri ve gazilerle TCG Anadolu’da yaptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 02:35

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan ayının son iftarını, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu’da, şehit aileleri ve gazilerle yaptı. Bakan Akar, "Şehit ailelerini başımızın tacı olarak görüyor, şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için diğer ülkelerin göstermediği hassasiyeti gösteriyoruz. Biz ne yaparsak yapalım, şehit ve gazi ailelerinin haklarını ödeyemeyeceğimizi de biliyoruz" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın da katıldığı iftar programında; Sarayburnu’na demirleyen TCG Anadolu’da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.  

İftarın ardından konuşan Akar, gerek terörle mücadelede gerekse Kahramanmaraş merkezli depremlerde Mehmetçiğin önemli görevler üstlendiğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısında aslan payı şehitlerimize ve gazilerimize ait. Şehitlerimiz ve gazilerimiz başımızın tacı. Onların kahramanlıklarını, fedakarlıklarını unutmamız mümkün değil. Milletimiz şehitlerimizin, gazilerimizin açtığı yoldan ilerliyor. Onların kahramanlığı olmasa bugünlere gelmemiz mümkün değildi. Biz her zaman onları saygı ve minnetle anıyoruz. Ayrıca şehitlerimizin bir damla kanlarını, kıymetli ailelerinin bir damla gözyaşını yerde bırakmadık, bırakmayacağız, hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Akar, Şehit ailelerini başımızın tacı olarak görüyor, şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için diğer ülkelerin göstermediği hassasiyeti gösteriyoruz. Biz ne yaparsak yapalım şehit ve gazi ailelerinin haklarını ödeyemeyeceğimizi de biliyoruz" dedi.

Başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere başarılı çalışmalarda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile tüm milletin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Akar, sözlerini Denizleriniz sakin, pruvanız neta yolunuz, bahtınız açık olsun" şeklinde tamamladı.

Öte yandan Akar, TCG Anadoludan yapılan video telekonferans toplantıda, Libya açıklarında görev yapan Türk Görev Grubu unsurlarından, BM görevi kapsamında Lübnan açıklarında bulunan TCG Salihreise, Filyos açıklarında görevli TCG Fatihten, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Donanma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekat merkezlerine kadar birçok noktaya bağlanarak faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve talimat verdi.

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#Bakan Akar#İftar#Şehit

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