Bakan Akar, Irak sınırının sıfır noktasında iftar yaptı

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Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Çukurca kırsalındaki 2 bin 300 rakımlı Geyiktepe Üs Bölgesi’ne gitti. Sınırın sıfır noktasında Mehmetçik ile iftar yapan Akar daha sonra beraberindeki Komutanlarla Şırnak’a geçti. Şırnak merkezde esnafı ziyaret eden Akar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Meydandaki bir çay bahçesine oturan Bakan Akar ve Komutanlar halkla sohbet etti.





Bazı vatandaşların teşekkür ederek, “Güvenli, huzurlu bir şekilde yaşıyorsak bu sizlerin sayesinde” demesi üzerine Bakan Akar, “İnşallah hep beraber bu terör belasından tamamen kurtulacağız. Çektiğimiz tüm sıkıntılar sona erecek, 85 milyon bir ve beraber olarak daha rahat ve güven içinde hayatımızı yaşayacağız” diye konuştu. Güvenlik güçlerinin ve kamu görevlilerinin halkın huzuru ve güvenliği için kentte büyük sevgiyle, şevk ve şefkatle görev yaptığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:“Burada her şey normalleşmiş, rahatlamış durumda. İnşallah bu daha da gelişecek ve çok daha rahat ve güvenli bir ortamda huzur içinde hayatımızı sürdüreceğiz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmaları ortada. Türkiye artık nüfusuyla, kültürüyle, tarihiyle ordusuyla, milletiyle büyük bir devlet. Kimsenin fitnesine fesadına müsaade etmeyeceğiz, kimsenin ortalığı karıştırmasına, ayrıştırmasına izin vermeyeceğiz. 85 milyon kardeşiz. Bunun da en güzel kanıtı şehitliklerimiz. Şehitliklerimizde Şırnaklı ile Edirneli, Cizreli ile Kayserili yan yana yatıyor. Bu bizim kardeş olduğumuzun en güzel görüntüsü, ispatı. Biz de hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun güvenliği ve rahatı için çalışıyoruz.”Konuşması alkışlarla kesilen Bakan Akar daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutladı.