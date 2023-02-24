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Bakan Akar, Hatay'da Mehmetçik'i denetledi

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#Hulusi Akar#Hatay#AFAD
Bakan Akar, Hatayda Mehmetçiki denetledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 10:36

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da gece devriyesi ve nöbet görevi yapan Mehmetçik'i denetledi.

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Hulusi Akar, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde dün gece yapılan toplantının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile incelemelerde bulundu. Bakan Akar, Antakya'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) irtibat bürosunda gece yapılan nöbet ve devriye çalışmalarına ilişkin brifing aldı. Sokaklarda nöbet tutan askerlerle de görüşen Akar, Mehmetçik'e kolaylıklar diledi. Akar, ASFAT'ın kurduğu mutfak ile TSK'nın ekmek fırınını da denetledi ve İnsani Yardım Tugayı'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Bakan Akar, Hatayda Mehmetçiki denetledi

Bakan Akar, Hatayda Mehmetçiki denetledi

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#Hulusi Akar#Hatay#AFAD

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