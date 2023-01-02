Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Gerginlik yaratmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Anadolu gemisini ziyaret etti.

Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi deniz kabul testleri kapsamında Marmara Denizi açıklarında bulunan gemiye helikopterle indi. Gemiye inişinin ardından tören mangasını selamlayan Bakan Akar’a "TCG Anadolu" yazılı gemi şapkası takdim edildi.

Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan’dan gemiye ilişin brifing alan Akar daha sonra köprüüstüne çıkarak incelemelerde bulundu.

Akar beraberindeki komuta kademesi ile geminin savaş harekat merkezindeki incelemelerinin ardından havuz olarak adlandırılan bölümde mürettebat ve gemi inşasında görevli personelle bir araya geldi.

Haberin Devamı

"MSB, CUMHURİYET TARİHİNİN EN BAŞARILI FAALİYETLERİNİ İCRA EDİYOR"

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle özne haline geldiğini vurgulayan Akar, etki alanının üç kıta, ilgi alanının ise bütün dünya olduğunu ifade etti.

Bu süreçte, görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığı'nın Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en başarılı faaliyetlerini icra ettiğini dile getiren Akar, “Bu çerçevede kahraman ve fedakar ordumuz egemenlik ve bağımsızlığımız için ‘hudut, namustur’ anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korumakta, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazır olmak için büyük ve kapsamlı tatbikatlar icra etmektedir” diye konuştu.

YUNANİSTAN'A TEPKİ: GERGİNLİK YARATMAK İÇİN ELLERİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORLAR

Haberin Devamı

Savunma ve güvenlik konuları ile birlikte Ege ve Doğu Akdeniz’de son dönemdeki gelişmelere de değinen Akar, “Türkiye olarak devamlı diyalogdan, barıştan yana olduğumuzu iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde görüşmeler yoluyla problemlerimizi çözmek istediğimizi her fırsatta muhataplarımıza söylüyoruz” diye konuştu.

Türkiye ve Yunanistan arasında istişari, güven artırıcı önlemler ve NATO’daki ayrıştırma usulleri toplantılarının olduğunu hatırlatan Akar, “Yunanistan bu görüşmeleri yapmamakla birlikte bunların olmaması için gayret gösteriyor. Sabote ediyor. Bazı siyasiler, bazı askerler kendi iç sıkıntılarını örtmek, perdelemek için gerginliği sürekli ve bilinçli bir şekilde artırmaya çalışıyor. Bu konuda biz de olabildiğince tedbirli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Yunanistan’ın provokatif eylem ve söylemlerine devam ettiğini dile getiren Akar, “Her sabah kalkıp mutlaka ortaya bir şey atarak gerginlik yaratmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar” diye konuştu.

"HİLELERİNİ ARTIK HERKEZ ANLADI"

Yunanistan’ın Türkiye ile olan sorunlarını Türkiye-NATO, ABD, AB sorunu gibi göstermeye çalıştığına da dikkati çeken Akar, “Hilelerini artık herkes anladı. Bu konuda herkesin daha tedbirli olacağını değerlendiriyor, bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin tüm söylemlerini hukuksal gerçekliklere, somut verilere dayandığını belirten Akar, şunları söyledi:

“Buna rağmen bir sonuç alınamamasının Yunanistan kaynaklı birçok sebebi var. Yunanistan’da şu anda birçok skandal var. Dinleme skandalı, göçmen skandalı, yolsuzluklar var. Bununla birlikte Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de başaramadığı, beceremediği ve Yunan kamuoyunun da fark ettiği başarısızlıkları var. Bütün bunları örtmek için Türkiye ile gerginliği artırmaktan medet umuyorlar. Fakat gerginlik yaratarak hayatta kalabilmelerinin mümkün olmadığını, saptırmaların da kar etmediğini görmelerini istiyoruz. Yunanistan’daki bazı belirli siyasilerin, askerlerin yaptığı tek iş ağlamak. Devamlı ağlayarak şoveniz politikalarını götürmeye ve tanıtmaya çalışıyorlar. Bunun bir çıkar yolu olmadığını da herkes görmeye başladı. Yunan halkı da kendi kaynaklarının bu bazı siyasiler tarafından nasıl har vurup harman savrulduğunu ve refahlarının nasıl tahrip edildiğini görmeye başladı. Bunlarla birlikte Yunanistan’daki bazı aklıselim siyasiler, akademisyenler, emekli askerler, büyükelçiler, vatandaşlar buradaki oyunu görmeye başladı.”

Haberin Devamı

Bazı Yunan siyasilerin Türkiye’yi tehdit olarak nitelendiren açıklamalarına da tepki gösteren akar, “Türkiye kimseye tehdit değil, güvenilir, güçlü, etkin bir müttefik. Bunun bu şekilde bilinmesi lazım. Türkiye kimseye tehdit değil. Bunu tekrar tekrar kafalarına sokmaları, anlamaları lazım” dedi.

“MESELE KKTC’NIN TANINMASI MESELESİDİR”

Türkiye’nin diyalog çağrılarının zafiyet olarak anlaşılmaması gerektiğini vurgulayan Akar, “Samimi olarak iyi komşuluk ilişkileri içinde Ege’deki zenginliklerin adil şekilde paylaşılmasından söz ediyoruz. Ancak bunun yanı sıra şunu da söylüyoruz, hiçbir şekilde ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmeyecek, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Haberin Devamı

Akar, üçüncü tarafların olaylara objektif yaklaşmasının önemini belirterek, “Duygusal, önyargılı şekilde taraf olmayın, adil, objektif ve tarafsız olarak olayları değerlendirmelerini istiyoruz” dedi.

Kıbrıs konusunu da “milli bir mesele” olarak nitelendiren Akar, “Garanti ve İttifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Kıbrıs konusunda egemen eşit, bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan bu devletin tanınması meselesidir” diye konuştu.

"YAKIN ZAMANDA TANKIMIZI DA UÇAĞIMIZI DA MOTORUMUZU DA YAPACAĞIZ"

Etkin caydırıcı ve sayın bir silahlı kuvvetleri için yerli ve milli savunma sanayinin önemine vurgu yapan Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikiyle savunma sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirilmiş, yerlilik ve millîlik oranı yüzde 80’ler seviyesine ulaşmıştır” dedi.

Artık Türkiye’nin Milli Piyade Tüfeklerini ve tüm hafif silahları, ÇNRA’ları, Fırtına obüslerini, İHA/SİHA/TİHA’ları, ATAK helikopterlerini, fırkateynleri ve savaş gemileriyle akıllı hassas mühimmatları ve füzeleri tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine geldiğini dile getiren Akar, “Önümüzde çetin yollar var, bunu biliyoruz. O yolları da geçerek Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı ne varsa bunları yerli ve milli şekilde karşılayacak düzeye geleceğiz. İnşallah yakın bir zamanda tankımızı da uçağımızı da motorumuzu da yapacağız. Başaracağız, buna inanıyoruz” sözlerini kullandı.

Konuşmasının sonunda geminin inşasında görevli personel tarafından alkışlanan Akar, “Asıl bizim sizi eserinizden dolayı alkışlamamız lazım” diyerek, çalışanları tebrik etti, TSK komuta kademesi ile birlikte alkışladı. Akar, çalışanların ve gemi personelinin yeni yılını da kutladı.