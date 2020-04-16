DHA
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Bakan Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar’ın Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, koronavirüs salgınıyla mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ve NATO kapsamındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alındığı belirtildi.
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