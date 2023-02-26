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Bakan Akar açıkladı: ‘1 Ocak’tan bugüne 261 terörist etkisiz’

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#Hulusi Akar#PKK#Terörist
Bakan Akar açıkladı: ‘1 Ocak’tan bugüne 261 terörist etkisiz’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 07:00

Milli Savunma Bakanı Akar, “Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 1 Ocak’tan itibaren 261 terörist etkisiz hale getirildi. Terör yuvalarını, inlerini, barınaklarını teröristlerin başına yıktık, yıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay'da Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini inceledi ardından Kilis’e geçti. Deprem bölgesinde, 57 tabur ve 100 arama kurtarma timi toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelin görev yaptığını aktaran Bakan Akar, 29 arama kurtarma köpeğinin de bulunduğu teknik personel dahil 2 bin 368 personelin, 326 kişiyi enkaz altından sağ çıkardığını, 2 bin 457 kişinin cenazesine ulaştığını belirtti. 

‘TERÖR YUVALARINI YIKTIK’

Bakan Akar, “24 Temmuz 2015’te terörle mücadelede yeni dönem başladı. O günden bugüne 37 bin 601 terörist etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 1 Ocak’tan itibaren 261 terörist etkisiz hale getirildi. Irak sınırındaki 302 kilometrelik alan teröristlerden büyük ölçüde temizlenerek kontrol altına alındı. Pençe- Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar 523 terörist etkisiz hale getirildi” diye konuştu.

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#Hulusi Akar#PKK#Terörist

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