Bahçeşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilmişti! 'Komşular rahatsız oldu, bırakmak istedik'

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Bahçeşehir'de geçtiğimiz pazar günü sosyal medyada bir kadının ördekleri gölden alarak çantasına koyduğu yönünde görüntülerler paylaşıldı. Yabancı uyruklu kadınların ördek çaldığı şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine emniyet çalışma başlattı.

Gözden Kaçmasın Bahçeşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu Haberin Tüm Görselleri

Çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kadının Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri olduğu tespit edildi. El Zuheyri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"ÖRDEKLERİ BIRAKMAMIZA GÖREVLİLER İZİN VERMEDİ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili konuşan El Zuheyri, “Evde büyüttük. Biz de gittik. Bahçeşehir'de ördekler olduğunu gördük. Biz de 'Bunlar büyüdü' dedik. Evde ses yapıyordu. Oraya gittiğimizde ördekleri bırakmamıza görevliler izin vermedi. Biz de ördeklerimizi geri getirdik. Oradakiler bizim fotoğrafımızı çekti. 'Bunlar benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekme' dedim. Fotoğrafımızı çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı. Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik. Bunlar evde yaşadığı için göle bırakırsak öleceğini söylediler. O yüzden bırakmadık. Bunlar daha önceden hiç suya girmediler. Bırakırsak ölür diye bırakmadık. Hayvanları besleyecek özel bakıcılar bulacağız. Onlara baktırırız. Gün içinde gidip bakarız" dedi.

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Daha sonra telefonuyla çektiği ördeklerin fotoğraflarını kameralara gösterdi.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Çok konuşulan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"17.07.2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında bazı Sosyal Medya platformlarında yer alan videolarda, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesindeki bir parkta, 2 kadın şahsın gölette yüzen kazları çantalarına koyarak çaldıkları yönünde paylaşımlar yapılmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda parkın güvenliğinden sorumlu personeller ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerde kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, kazları gölete bırakmak isteyen şahıslara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine, şahıslar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır."