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Emniyet'ten Bahçeşehir Gölet'teki paylaşımlarla ilgili açıklama

#Bahçeşehir Gölet#Kaz#Emniyet
Emniyetten Bahçeşehir Göletteki paylaşımlarla ilgili açıklama

Başakşehir Bahçeşehir’de bir kadının göletteki kazları çantasına koyarak çaldığı yönünde sosyal medyada paylaşılan videoya ilişkin emniyetten açıklama yapıldı. Emniyet, kadınların kendilerine ait olan kazları gölete bırakmak için getirdikleri ve güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine de kazları tekrar götürdüklerinin belirlendiğini açıkladı. 

 

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Bahçeşehir’de, bir kadının göletteki kazları alıp çantasına koyarken çekilen videosu sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda kullanıcının tepki gösterdiği görüntülere ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "17.07.2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında bazı sosyal medya platformlarında yer alan videolarda, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesindeki bir parkta, 2 kadın şahsın gölette yüzen kazları çantalarına koyarak çaldıkları yönünde paylaşımlar yapılmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda parkın güvenliğinden sorumlu personeller ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerde kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, kazları gölete bırakmak isteyen şahıslara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine, şahıslar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır" denildi.

Başakşehir'de göletteki kazların çalındığı iddiasına emniyetten açıklama
daha fazla video içinBaşakşehir'de göletteki kazların çalındığı iddiasına emniyetten açıklama
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#Bahçeşehir Gölet#Kaz#Emniyet

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