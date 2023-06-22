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Bahçeli’ye ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Bahçeli#Görüşme
Bahçeli’ye ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

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Edinilen bilgilere göre, Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin ana gündem maddeleri yerel seçimlerde izlenecek strateji ile başörtüsü ve aileyle ilgili düzenlemeyi içeren anayasa teklifi oldu. Yeni dönemi değerlendiren Erdoğan ve Bahçeli, yerel seçimlerde özellikle büyükşehirlerde Cumhur İttifakı’nın yürüteceği çalışmaları ele aldı. Erdoğan, Bahçeli ile görüşme öncesinde partisinin grup toplantısında yeniden bir anayasa çağrısında bulunmuştu. Ekonomik gelişmelerin de gündeme geldiği görüşmede, yeni dönemde Meclis’e sunulacak yasa teklifleriyle ilgili de konular belirlendi. Seçim süreci boyunca AK Parti ve MHP’nin beyanname ile verdikleri sözlerin yasa tekliflerine dönüşmesi konuşuldu. Erdoğan ve Bahçeli en son 31 Mayıs’ta Beştepe’de görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ı da kabul etti.

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#Erdoğan#Bahçeli#Görüşme

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