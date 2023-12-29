Bahçeli’ye 3 hediye

Haberin Devamı

AİLE TUĞRASI İŞLENDİ

- MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Genel Başkan Bahçeli’ye yerli üretim olan Yavuz marka silah hediye etti. Silahın yanlarına Bahçeli’nin aile tuğrası, gençlik fotoğrafları işlendi. Ayrıca önemli sözleri yazdırıldı. Kabzasında ise sağlı sollu 7 Ağustos 2016’da gerçekleşen Yenikapı mitinginde çekilen fotoğraflarına yer verildi.

135 YILLIK SMITH WESSON

- Genel Başkan Yardımcısı Yönter ise Genel Başkan Bahçeli’ye ‘Smith & Wesson’ marka bir silah hediye etti. 1892 yapımı antika olan silah beş patlar özelliğinde. Mustafa Kemal Atatürk’ün, Sabiha Gökçen’e hediye ettiği ve Anıtkabir’de sergilenen silahın aynı serisi olma özelliğini de taşıyor. 1892 ile 1920 arasında 116 bin adet üretilen silahın, özel olarak silah ustasına bakımı yaptırıldı.

Haberin Devamı

ANTİKA KOLEKSİYONU VAR

- MHP’li TBMM İdare Amiri Atay da MHP Lideri’ne özel işlemeli bir silah hediye etti. Sarsılmaz imzalı silahın üzerinde el işlemesi, ceviz kabzasında Bahçeli’nin fotoğrafı, Türk bayrağı ve üç hilalin bulunduğunu belirten Atay, Hürriyet’e şunları aktardı:

“Genel Başkanımıza özel yapıldı. 1 Ocak doğum günü. Hem doğum gününü hem de yeni yılını kutlamak istedim. Genel Başkanımızın eski antika ve günümüz silahlarından oluşan bir koleksiyonu var. Türk yapımı, yerli ve milli bir tabancanın Genel Başkanımızın koleksiyonunda bulunmasını istedim.”