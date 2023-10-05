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Bahçelievler'deki doğal gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetmişti! Patlamada 'kasıt' tespiti...

Güncelleme Tarihi:

#Bahçelievler#Şirinevler#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 17:08

İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı bir binanın en üst katında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamayla ilgili itfaiye raporu ortaya çıktı. Rapora göre patlamanın ocağa bağlı doğal gaz bağlantı hortumunun kasıtlı olarak kesilmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi.

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Bahçelievler Şirinevler'de 28 Eylül'de 6 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanmıştı. Patlamayla ilgili DHA'nın ulaştığı itfaiye raporunda, patlamanın ocağa bağlı doğal gaz hortumunun kasıtlı olarak kesilmesinin neden olduğunun yazdığı öğrenildi.

Rapora göre; itfaiye ekipleri, dairede yaptıkları incelemede elektrik şalterinin açık olduğunu belirlerken tesisatta elektrik kaynaklı yanmaya rastlamadı. Bina ve doğal gaz tesisatı üzerinde yapılan araştırmada ise, tesisat üzerinde herhangi bir risk teşkil edecek olumsuzluğa da rastlanılmadı.

Bahçelievlerdeki doğal gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetmişti Patlamada kasıt tespiti...

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Ancak daire girişine göre sağ tarafta bulunan mutfak dahilindeki doğal gaz vanasının açık pozisyonda, bu vanaya bağlı fleksi hortumunun kopuk olduğu tespit edildi. Patlamanın etkisiyle sokağa düşen ocak üzerinde yapılan incelemede ise ocak beklerinden iki tanesinin açık olduğu ve ocağa bağlı fleksi hortumunun üzerinde kesici alete bağlı kesiler olduğu belirlendi.

Bahçelievlerdeki doğal gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetmişti Patlamada kasıt tespiti...

"DOĞAL GAZ BAĞLANTI HORTUMU KASITLI OLARAK KESİLMİŞ"

Tüm tespitler sonucu oluşturulan raporda, "Mutfak dahilinde bulunan ocağa bağlı fleksi hortum olarak tabir edilen gaz bağlantı hortumunun herhangi bir kesici alet kullanılarak kasıtlı olarak kesilmesi neticesi ile bu hortumdan ortama sızan gazın alt üst patlama limiti aralığına ulaşması sonucu herhangi bir açık ateş kaynağı ile (kibrit, çakmak alevi, elektrik kontağı, statik elektriklenme vb) temas ederek parlamasıyla yangın başlangıcının meydana geldiği, patlamaya bağlı basınç etkisiyle dairenin beden duvarlarının yıkılarak bina dahilinde ve cadde üzerindeki yapılarda ağır tahribat oluşturduğu görülmüş olup patlamanın etkisiyle yangının 9 numaralı daireye sıçradığı kanaatine varılmıştır" denildi.

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#Bahçelievler#Şirinevler#Patlama

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