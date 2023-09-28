İstanbul'da bir binada patlama: 1 can kaybı, 2 yaralı! Sokak savaş alanına döndü

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İstanbul Bahçelievler'e bağlı Şirinevler semtinde bir apartman dairesinde patlama meydan geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Şirinevler'deki patlamayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir binada meydana gelen ve doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır." denildi.

ACI HABER: 1 CAN KAYBI

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "1 vatandaşımızın rahmetli olduğu, 2 yaralı bilgisi geldi. Ben de duydum, büyük bir ses geldi. 1 kilometre öteye kadar ses geldi. Sesi ben de duydum, odamdaydım. Üzücü bir olay, büyük geçmiş olsun diyorum." dedi.

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"DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI"

CNN TÜRK muhabiri Emel Telli, "Dumanlar gökyüzünü kaplamış durumda. 4-5 katlı bir binada meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Görüntüler vatandaşlar tarafından anbean kayda alındı. Patlamanın olduğu kat tamamen yıkılmış durumda. patlama doğal gaz kaynaklı." ifadelerini kullandı.



Patlamanın şiddetiyle sokaktaki binaların pencerelerinin kırıldığı görüldü.



