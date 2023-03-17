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Bahçelievler'de yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine çöktü! Cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı

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#Bahçelievler#Bina#Yıkım
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 12:20

Bahçelievler Ceylan Sokak'ta bulunan bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Yıkımı yapılan bina, yan binanın üzerine doğru çöktü. Katlarında hasar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

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Bahçelievler'de yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine çöktü. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ canlı yayında olayla ilgili, "Çok sayıda zabıta, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 5 katlı bina yıkım sırasında kontrolsüz şekilde çöktü. Yanında bulunan binanın yan tarafına temas etti. Şu ana kadar can kaybı ve yaralı olduğuna dair bilgi yok. 5 katlı bir binaydı. Asrın felaketinin ardından İstanbul'da pek çok bina kentsel dönüşüme hızla gitmişti. Tabii bu binaların yıkım işlemleri çok titiz ve dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyordu. Ancak bazen böyle aksiliklerde oluyor. Uzman kişiler tarafından aslında yıkımın yapılması gerekiyor. Ekipler sevk edildi. Ceylan Sokak trafiğe kapatıldı, hem araç hem yaya trafiğine kapatıldı. Bazı araçlarda hasar gördü" dedi.

Bahçelievlerde yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine çöktü Cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı

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CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen, "Yeni yönetmelik ve yasaya göre yıkım müteahhitleri de belirlendi. İlgili belediyeye yıkım projesi onaylatılmak zorunda. İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yapılması lazım. Yandaki binanın üzerine çöktü oraya da zarar verdi. Yıkım projesi hazırlandıktan sonra, belediyeden yıkım ruhsatı aldıktan sonra yapılması gerekiyor. Burada iş sağlığı güvenliği kuralları göremiyorum. Yukardan alta doğru yıkımların yapılması gerek. Bu sırada da güvenlik tedbirleri alınmalı. Yıkım zafiyeti var. Bitişik nizam ve dar bir sokak. Can kaybının olmaması sevindirici. Bir binanın yıkımı bu kadar kolay olmamalı" dedi.

Bahçelievlerde yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine çöktü Cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı

 

 

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#Bahçelievler#Bina#Yıkım

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