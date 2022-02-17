Bahçelievler'de işçilerle inşaat sahipleri arasında sopalı-silahlı kavga: 5 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Korkunç iddia... Dünya 5:30da gelen haber ile sarsıldıKorkunç iddia... Dünya 5:30'da gelen haber ile sarsıldı!#Rusya
Galatasaraya yeni sportif direktör Sessiz sedasız İstanbula geldi...Galatasaray'a yeni sportif direktör! Sessiz sedasız İstanbul'a geldi...#Galatasaray
‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’#Halil Falyalı
AK Parti’ye zarar veren AK PartililerAK Parti’ye zarar veren AK Partililer#Cumhurbaşkanı Erdoğan
O tahliyenin ayrıntılarıO tahliyenin ayrıntıları#Osman Çallı
Ekonomi için 4’lü paket yoldaEkonomi için 4’lü paket yolda#Ekonomi
Galatasarayda üst akıl erken seçim istedi Burak Elmas...Galatasaray'da 'üst akıl' erken seçim' istedi! Burak Elmas...#Galatasaray
Altın fiyatları bir anda yükseldiAltın fiyatları bir anda yükseldi!#Altın
Anketten siyaset değil ekonomi çıktıAnketten siyaset değil ekonomi çıktı#Ekonomi
Menderesin mucize kurtuluşuMenderes'in mucize kurtuluşu#Adnan Menderes
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrik tarifelerine düzenlemeCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrik tarifelerine düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Pelin Batunun isyanı Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum varPelin Batu'nun isyanı! "Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var"#Pelin Batu
Hazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercişoğlu arasındaki kriz oyun bıraktırdıHazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercişoğlu arasındaki kriz oyun bıraktırdı!#Hazım Körmükçü
Efsaneler bir aradaEfsaneler bir arada#Şener Şen
HABERLERGündem Haberleri

Bahçelievler'de işçilerle inşaat sahipleri arasında sopalı-silahlı kavga: 5 yaralı

#Bahçelievler#İnşaat İşçisi#Silahlı Kavga
Bahçelievlerde işçilerle inşaat sahipleri arasında sopalı-silahlı kavga: 5 yaralı

Bahçelievler'de, paralarını alamadıklarını ileri süren işçiler ile inşaat sahipleri arasındaki demir sopaların kullanıldığı ve silahla ateş edildiği kavgada 5 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan inşaatta yaşandı. Paralarını alamadıklarını ileri süren işçiler, ustaları ile tartıştı. Usta, inşaat sahiplerini telefonla arayarak durumu bildirdi. Gurup halinde gelen inşaat sahipleri ile işçiler bir süre sözlü tartıştı. Ardından iki grup arasında sokak ortasında, demir sopaların kullanıldığı ve silahların ateşlendiği kavga çıktı. Kavgada, 2'si silahla 3'ü demir sopalarla olmak üzere 5 kişi yaralandı. İnşaat sahibine ait hafif ticari araç ile lüks bir otomobile kurşunlar isabet etti. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kavga edenlerin bazılarını gözaltına alırken, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Haberin Devamı

"SESLERİ DUYDUK ÇOK SAYIDA YARALI VARDI"

Görgü tanığı bir kadın, "Silahlı çatışma oldu. Silah sesleri duyduk çok sayıda yaralı da vardı. Gelen polisler hepsini götürdü" dedi. Gürhan Öztürk ise, "Ben sesleri duyup geldim. Yaralı bir kişi yerde yatıyordu, ambulansla hastaneye götürüldü" diye konuştu. 

Gözden Kaçmasın

‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Krizde yeni perde Rus basını duyurdu: 4 bölgeye saldırdılarKrizde yeni perde! Rus basını duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bahçelievler#İnşaat İşçisi#Silahlı Kavga

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme