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Bahçelievler’de hırsızları polis ekipleri suçüstü yakaladı

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#Bahçelievler#Hırsız#Polis
Bahçelievler’de hırsızları polis ekipleri suçüstü yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 08:07

Bahçelievler’de bir marketin deposunu soymaya çalışan 3 hırsız polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Olay, saat 06.45 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi olduğu öğrenilen hırsızlar, minibüsle geldikleri depoyu soymaya çalışırken bina sakini bir vatandaş tarafından fark edildi.

Vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Polisleri gören hırsızlar geldikleri minibüsle kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Polis ekip arabasına çarpan hırsızlar daha sonra deponun duvarına çarparak durdu.

Bahçelievler’de hırsızları polis ekipleri suçüstü yakaladı

Araçtaki 3 zanlı ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Deponun kapısını açmayı başaran hırsızların bir şey çalamadan yakalandığı öğrenilirken, zanlılar polis aracına çarparak maddi hasara neden oldu.

Bahçelievler’de hırsızları polis ekipleri suçüstü yakaladı

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Gözaltına alınan hırsızlar sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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#Bahçelievler#Hırsız#Polis

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