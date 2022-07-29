Bahçeli'den Zaho tepkisi: ‘Türkiye bulup cezalandırır’

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Bahçeli yazılı açıklamasında özetle şunları kaydetti: “Saldırı terör eylemidir. Türk Silahlı Kuvvetleri’ni suçlama yarışına girenler Türkiye’miz üzerinde hesap yapan, önümüzü kesmek için pusu kuran alçalmış ve alçaklaşmış çevrelerdir. Türkiye’yi töhmet altında bırakmaya hiçbir ülkenin hakkı yoktur. Irak’ın sarsak yönetimi Zaho ve Musul’daki saldırıların sorumlularını bulamayacaksa, Türkiye bu haşaratları tespit edip cezalandırmaya muktedirdir.” Bahçeli, ABD Merkez Komutanlığı’nın öldürülen kadın teröristlerle ilgili taziye mesajı için de “Kabul edilemez bir işbirlikçilik ve iradesizlik örneğidir” tepkisini gösterdi.