Bahçeli’den Yanardağ yorumu: İhanetin serbestisi olmaz

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı’nın ilk gününde MHP kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, ziyaretin ardından, tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ ile ilgili soruya, “Onlar bizim gündemimizde yoktur. İhanetin serbestisi olmaz” yanıtını verdi. Dua ettikten sonra basın mensuplarıyla da tek tek bayramlaşan Bahçeli, yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi: “Türkiye’de artık seçimler bitmiş, tartışmalar son bulmuştur. Millet iradesi kendini ortaya koymuş ve Türkiye kalıcı bir istikrara kavuşmuştur. 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan yerel yönetimleri ilgilendiren mahalli idari seçimler milletimiz için çok önemlidir.”

KİMSE RUS RULETİNE HEVES ETMESİN

Bahçeli, Rusya’da geçtiğimiz günlerde yaşanan ayaklanma hareketiyle ilgili soruya, “Küresel güçler boş durmamaktadır. Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, bugün Rusya’da Rus ruleti oynanmıştır. Bu rulet Putin’in kazanmasıyla son bulmuştur. Bundan sonra kimse Rus ruletine, bu savaş ortamında heves etmesin. Dünyada barışa, dirliğe, mutluluğa ihtiyaç vardır” yanıtını verdi.