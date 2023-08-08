Bahçeli’den teşkilatlara: ‘Aramızda fitne tehlikesi var’

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 9 Ağustos’ta başlayacak ilçe kongreleri için teşkilatlara yazılı mesaj gönderdi. Bahçeli, partinin her mensubunun gönülleri kazanarak yola devam ettiğini belirterek, şunları vurguladı:

MHP TÜRKİYE’NİN SON SİPERİ

“Şunu unutmayınız ki, aramıza sızarak fitne yaymak isteyenler çıkacaktır ve her zaman olduğu gibi bu tehlike beklenmelidir. Anılarımızı ve hüviyetimizi istismar ederek iç bünyemizi zehirlemeyi, tefrika ve tezviratlarıyla moral ve motivasyon hisarlarımızı yıkmayı amaçlayanlar olacaktır ve bu durum işin özünde kaçınılmazdır. Yıkılan ağaca balta vurmayı alışkanlık haline getirmiş, yıkık köyden haraç almaya alışmış sefillere hatırlatırım ki Türk milleti var olduğu müddetçe Üç Hilal’in önü kesilemez, ömrüne vade biçilemez. Çünkü MHP, Türkiye’nin son siperidir.

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‘İSTİKRAR VE HİZMET İÇİN’

Yenilenmiş kadrolarla, tazelenmiş umutlarla, tahkimi yapılan hedeflerle, perçinlenmiş birlik ve kardeşlik ruhuyla 31 Mart 2024 seçimlerine hazırlanacağız. ‘2024’e Doğru, Diyar Diyar Anadolu’ temasıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Muhalefet partileri, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğramakla kalmamış, çetin ve çetrefilli iç sorunlara gömülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümünde zillet ittifakının maskesi düşmüş, bütün kirli çamaşırlar ortalığa saçılmıştır. Cumhur’un, 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta elde ettiği demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması ülkemizin geleceği açısından mühim ve milli bir zarurettir. Nitekim belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi muhakkak surette kaldırılmalıdır ve MHP, Cumhur İttifakı’yla bu göreve hazırdır. Türkiyemize sonuna kadar sahip çıkacağımızdan asla kuşku duymuyorum.”