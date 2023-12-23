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Bahçeli: Şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak

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#MHP#Devlet Bahçeli#Şehit
Bahçeli: Şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 14:00

MHP lideri Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde şehit olan altı askerimiz için rahmet dileyerek ailelerine baş sağlığı mesajı iletti. Bahçeli, mesajında "Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin altı şehit için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir geçici üs bölgemize alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan evladımız da yaralanmıştır. Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir.

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#MHP#Devlet Bahçeli#Şehit

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