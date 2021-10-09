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Bahçeli'den Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça için taziye mesajı

#MHP#Devlet Bahçeli#Mehmet Şakir Akça
Bahçeliden Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça için bir taziye mesajı yayınladı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü, geçmişteki akademik çalışmalarımda müşfik desteğini hiç esirgemeyen saygıdeğer hocam Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça’yı kaybetmenin derin hüznünü yaşıyorum.

Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Merhum Hocam alim, fazıl, gönül ve bilim insanı olarak dua ve hürmetle hatırlanacaktır. Sayın Prof.Dr. Mehmet Şakir Akça’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiasına başsağlığı diliyorum.

 

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#MHP#Devlet Bahçeli#Mehmet Şakir Akça