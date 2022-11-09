Bahçeli’den o fotoğrafa yorum: ‘AK Parti’nin HDP ziyareti doğru adım’

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Heyeti’nin Anayasa değişiklik teklifi için HDP ile görüşmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

ATATÜRK’ÜN EMANETLERİ MHP’DE

“Kim ne söylerse söylesin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e çok şey borçluyuz. Hepsinden ve her şeyden önce vatan ve varlık borcumuz tartışmasızdır. 10 Kasım Aziz Atatürk’ü anlamak, anlatmak, tanımak ve tanıtmak amacıyla 84 yıllık bir tarih tecrübesidir. 10 Kasım bir matem günü değil, yaşanmış onca hadisenin bir idrak, bir ifade, bir ihtiram günüdür. Atatürk’ün emanetleri MHP’de ve Cumhur İttifakı’ndadır, bu milli emanetlere de asla leke sürdürülmeyecektir. Cumhuriyet’e yıkım projesi diyen arsız ve ahlaksız bölücüler inanıyorum ki milletin iradesiyle yıkılacaklardır.

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KILIÇDAROĞLU YAPMIŞTIR

Almanya’nın muhalefet partisi başkanı İstanbul’a gelse ve Taksim İstiklal Caddesi’nde video kaydı yapıp, ülkesine verip veriştirse ne düşünürdünüz? Bunların hepsini Kılıçdaroğlu yapmıştır. Kılıçdaroğlu CHP’nin başına paraşütle indirilmiş ve özel görevle yetkilendirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Bu görev Atatürk’ü itibarsızlaştırma ve CHP’yi silme görevidir. Bu görevin temelinde Dersim isyanının rövanşını almak yatmaktadır. Türkiye’nin gri listede olduğunu saygısızca lanse eden Kılıçdaroğlu, bizim için simsiyah bir şahsiyettir.

‘GÖZÜMÜZDE TESCİLLİ VATAN HAİNİ’

Temiz para derken Türkiye’yi narko devlet olarak yabancı ülkelerde ispiyonlayan Kılıçdaroğlu bizim gözümüzde bu devrin Sait Molla’sı, Ali Kemal’i, sömürgeciliğin inzibat görevlisidir. Birleşik Krallık’ta kanun kaçaklarıyla görüşmesini de utanç vesikası ve suç ortaklığı olarak görüyorum. Türkiye’yi sağda solda kara parayla itham eden, Türk polisine uyuşturucu ticaretiyle ilgili çamur atan kim olursa olsun, bizim gözümüzde tescilli vatan hainidir. Çok kirli bir FETÖ ağzıdır. Kılıçdaroğlu kara para görmek istiyorsa HDP’yi incelesin.”

İKİ SEÇENEĞE DE VARIZ

“Anayasa değişiklik teklifini ya geniş bir mutabakat halinde TBMM’de ele alıp sonuca gidelim ya da halkoylamasına sunalım. AK Parti heyetinin Anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla Meclis’te grubu bulunan partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. HDP’yle niye görüşülmüş? Günlerdir cevabı aranan marazi sorular bunlardır.”

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‘HDP NEYSE CHP DE O’

“HDP’ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP’yle kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP’yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Zira bizim gözümüzde HDP neyse, CHP de odur ve aynısıdır. Biz kiminle görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz. Zarfla değil mazrufla ilgileniyoruz.”

HAYDİ BAŞKA KAPIYA

Bahçeli, “Fitne tezgahı açanlara, onunla görüştü, bununla buluştu masalı anlatanlara, Cumhur İttifakı’nı sorgulayanlara kapalıyız, alayına birden de yüzümüzü dönmüş durumdayız. Topuna diyorum ki, haydi başka kapıya” dedi.