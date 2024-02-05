Bahçeli’den Manisa’da çağrı: Özgür’e sahip çıkın

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Bahçeli, Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmasında özetle şunları kaydetti:

SİSTEMLİ OPERASYONLAR

“Türkiye’mizin darboğaza sürüklenmesi, iç asayiş ve toplum düzeninin sakatlanması amacıyla sistemli ve şiddetli operasyonlar yapılmaktadır. İstanbul Fatih Camii imamıza yönelik bıçaklı saldırı, Kelime-i Tevhit sancağı taşıyan bir vatandaşımızın darp edilmesi, Santa Maria Kilisesi’nde işlenen cinayet, Diyarbakırlı Ramazan Pişkin’e yapılan suikast Türkiye aleyhine kurgulanan ve bağlantılı olaylardan bir kısmıdır.

ASIL TAHRİKÇİ AYM

TBMM’de Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin kararı okunurken hiçbir adaba, hiçbir edebe, hiçbir ahlak ve ölçüye sığmayan protesto gösterileri demokratik bir hak olarak da görülemez, böyle gösterilemez. Can Atalay, ilk derece mahkemesi tarafından görülen Gezi Parkı davasında hüküm almıştır. Bu hüküm Yargıtay tarafından onanmıştır. Bu kararın uygulanmasından başka da seçenek kalmamıştır. Kriz ve kutuplaşmanın asıl mimarı, asıl tahrikçisi Anayasa Mahkemesi’dir.

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CHP KİMLİĞİNE DÖNÜŞ YAPMALI

Özgür Bey, sokağı adres gösteriyor, ateşle oynuyor, sözde darbe girişimine karşı mücadeleden bahsediyor. CHP’nin terör örgütleriyle arasına mesafe koyması, DEM’lenmek yerine demokratlaşması ve faşizan çizgiden uzaklaşması lazımdır. CHP’nin köküne ve kimliğine dönüş yapması demokrasi hayatımız adına da elzem bir ihtiyaçtır. Manisa’nın evladı olan Özgür’e sahip çıkın. DEM’lenmiş siyasetten uzaklaşmasını temin edin.”