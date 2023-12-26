Bahçeli’den iki gruba boykot

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11 Aralık’ta özel oturumla başlayan bütçe görüşmeleri, yüksek tansiyonlu, tartışmalı bir görüşme sürecinin ardından dün tamamlandı. Genel Kurul, dünkü görüşmeye kadar 14 birleşim ve 71 oturumda 180 saat çalıştı ve 6 bin 517 sayfa tutanak tutuldu. Kapanış oturumunu yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, ağır grip nedeniyle tedavisi devam eden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un son birleşimi yönetme geleneğini uygulayamadığını vurguladı.



CHP’Yİ TAKİP ETMEYECEĞİM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu’nda bütçenin tümü üzerindeki konuşmalar sırasında tepkisini eylemle gösterdi. MHP Lideri, konuşma sırasının DEM Parti milletvekillerine gelmesiyle, partili milletvekilleriyle beraber Genel Kurul salonundan ayrıldı. Kendisine tavrının nedeni sorulan Bahçeli, “Cumhuriyet Halk Partisi’ni de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesi’nin yapması gerekeni yapıyorum bugün” karşılığını verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, MYK toplantısının ardından parti temsilcilerinin söz alması sırasında Genel Kurul’a katıldı.

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ÖZEL: CANI SAĞ OLSUN

Gazetecilerin sorusuyla Bahçeli’nin tepkisini değerlendiren CHP Lideri Özel, “Sayın Bahçeli’nin canı sağ olsun. Madem ki Bahçeli kendisini muhalefet partisi olarak tanımlamıştır, muhalefete muhalefet etmeme geleneğimizi MHP üzerinden de sürdürelim. Değerlendirmem bununla sınırlı olsun” dedi.

İKRAMİYEDE YILBAŞI TAKVİMİ

Meclis, 2024 bütçesinin ardından bugün Torba Yasa Teklifi’nin görüşülmesiyle mesaiye devam ediyor. Çalışan emeklilere bir kereye özgü 5 bin lira ikramiye ödenmesini de içeren 86 maddelik torba düzenlemenin 43 maddesi daha önce kabul edilmişti. Cumhur İttifakı, ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler de içeren teklifin görüşmelerini yarın geceye kadar tamamlamayı ve emekli ikramiyesinin yılbaşından önce ödenmesini hedefliyor. Tekliften, İstanbul’daki BDDK çalışanlarına her ay 45 bin liraya yakın “hayat pahalılığı tazminatı” ödenmesini içeren maddenin komisyona geri çekilmesi bekleniyor. Ayrıca bazı bakanlıkların yıl sonu talepleri nedeniyle teklife yeni maddeler eklenecek.