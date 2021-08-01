Bahçeli'den göçmen açıklaması: Sonsuza kadar kalamazlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne göçmenler ve orman yangınlarıyla ilgili konuştu. Bahçeli’nin açıklamaları şöyle:

BAYRAMDA GİDEN DÖNMESİN

(Suriyeliler) Onlar bize misafirdir. Biz ilkesel olarak ülkemizde geçici statüde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının, güvenli ve huzurlu şekilde tekrar kendi ülkelerine gönderilmesinden yanayız. Ancak gergin atmosferin zayıflaması lazımdır. Şu da var ki, bayram münasebetiyle kendi ülkelerine gidebilenlerin, bu gidişlerinde sorun yaşamayanların geri dönüşlerine de lüzum yoktur.

YAPIMIZA KUMPAS

Bir yanda ülkesi için canını ortaya koyanlar varken, diğer yanda sığındığı ülkenin plajlarında keyif sürenler doğal olarak maşeri vicdanda sorgulanmaktadır. Bu çelişki tepki toplamaktadır. Sığınmacıların kontrol ve denetimden uzak şekilde istedikleri yerlere gidip yerleşmelerine de bir sınır getirmeliyiz.

Ülkemizde 500 bine yakın Afgan mülteci olduğu tahmin ediliyor. Elbette önümüzdeki riskli ve tehlikeli süreçte göç dalgasının sınırlarımıza iyice dayanacağı, ülkemizi zorlayacağı görülüyor. Teyakkuz halinde olmalıyız.

Temmuz ayı ilk haftası itibariyle de, yakalanan Afgan düzensiz göçmen sayısı 25 bin 643’tür. Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır, demografik yapımıza kumpastır. Tehlike alarm verici düzeydedir.

SABOTAJ İHTİMALİ

Sadece ormanlar değil yüreğimiz de yandı. Güney il ve ilçelerimiz diken üstündedir. Sabotaj ihtimalinin üzerine kararlıca gidilmelidir. Ormanlarımızı yakanlar en ağır şekilde, en acımasız biçimde cezalandırılmalıdır. Orman yakmakla insan canına kıymak aynıdır.





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