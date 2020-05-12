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DHA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 22:07,Son Güncelleme:

Bahçeli’den, Ferdi Tayfur’a geçmiş olsun telefonu

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Bahçeli’den, Ferdi Tayfur’a geçmiş olsun telefonu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, böbrek nakli olan Ferdi Tayfur’u telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

 

MHP lideri Devlet Bahçeli, böbrek nakli olan Ferdi Tayfur’u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli ve Tayfur, telefonda bir süre sohbet etti. Tayfur’un MHP liderinin en sevdiği sanatçılar arasında olduğu ve klasik araçlarıyla yaptığı yolculuklarda da zaman zaman şarkılarını dinlediği de biliniyor.

Bir süredir diyaliz tedavisi gören ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya’da özel bir hastanede böbrek nakli oldu. Oğlunun böbreğinin nakledildiği Ferdi Tayfur’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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