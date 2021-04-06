Bahçeli'den büyükelçi Kumcuoğlu’na ihraç talebi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün Kumcuoğlu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında “126 emekli büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin Aydın eski milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir” ifadesini kullandı.

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