MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBahçeli'den büyükelçi Kumcuoğlu’na ihraç talebi
GeriGündem Bahçeli'den büyükelçi Kumcuoğlu’na ihraç talebi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA 
Haber Giriş: 06.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bahçeli'den büyükelçi Kumcuoğlu’na ihraç talebi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bahçeli'den büyükelçi Kumcuoğlu’na ihraç talebi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin açıklama yayınlayan 126 emekli büyükelçi arasındaki eski MHP Aydın Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu’nu ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün Kumcuoğlu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında “126 emekli büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin Aydın eski milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir” ifadesini kullandı. 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi