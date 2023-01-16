Bahçeli’den altılı masaya: Erdoğan’ın etrafında toplanalım

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MHP Lideri Devlet Bahçeli Kızılcahamam’da iki gün süren Merkez Yönetim Kurulu ve Milletvekilleri Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti:

MHP TAM MANASIYLA HAZIR

“MHP, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine hem fikren, hem siyaseten, hem de heves ve heyecan bakımından tam manasıyla hazırdır. Önümüzdeki bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir. 2023 seçimlerinde, Türk milletinin varlığı sınanacaktır. Tüm dünya adeta nefesini tutmuş 2023 seçimlerine kilitlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne tek adamlık yaftası vurmak soysuz bir saptırmadır. Altılı masa darmadağındır. Serok Ahmet altılı masanın başlıca hizip odağına dönmüştür. Altılı masa şimdiden kriz girdabına yuvarlanmıştır.

VAZGEÇİN BU SEVDADAN

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Cumhurbaşkanı adayı konusu aranızdaki ufunetli ve uçurum temelli bir açmazdır. Ne siz meşgul olun ne de milletimizi meşgul edin. Gelin vazgeçin bu sevdadan. Gelin siz de Türkiye’ye destek verin, Türk milletinin sesini dinleyin. Milletvekili Genel Seçimi’ne her zaman olduğu gibi adaylarınızı göstererek girin ve TBMM’de milletin tercih ve seçimiyle kazandığınız kadar sandalyeyle temsil görevini üstlenin. Ancak Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım. Gelin bu şerefe siz de ortak olun.

KUCAKLAŞMA ZAMANI

Ey CHP, ey İYİ Parti, ey diğer Altılı masa mensubu parti başkanları kazanamayacağınız ve hazır olmadığınız demokratik bir müsabakaya girmekten henüz vakit varken dönün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında el ele verelim, güçbirliği yapalım, bu başarının mükâfatı da sizde olsun. Şahsım adına, bunların hepsini al bayrağın altında toplanmaya, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nda buluşmaya davet ediyorum.

(Fırtına obüsleri teslim törenindeki alkış polemiği) Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını haklı şekilde alkışlayan TSK Komuta kademesine yönelik Kılıçdaroğlu’nun bühtan dolu ifadeleri düşmanın emir erliğine talip bir zihniyetin su katılmamış ayıbıdır. TSK’ya yapılan bu saldırıyı kınıyorum.”

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İSVEÇ’E: BU ÜLKEYE NASIL ONAY VERİRİZ

“İsveç’te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a benzeyen cansız bir maketin PKK/YPG’li hainler tarafından ayaklarından asılması şerefsiz ve namussuz bir hakarettir. Hainler ancak maket asarlar, Allah nasip ederse asıl onların cansız bedenlerinin darağacında sallanacağı günler de bir gün gelecektir. İsveç hükümetinin bu vahim provokasyon karşısındaki tepkisi yetersizdir. Bu ülkeyle NATO şemsiyesi altında nasıl bulunacağız? Nasıl buluşacağız? İsveç’in NATO’ya katılımına nasıl onay vermemiz beklenmektedir? İsveç teröristleri ya cezalandırmalı ya da sınır dışı etmelidir.”