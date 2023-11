Bahçeli’den Akşener’e ‘Can’ cevabı

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hızla akan tarih sürecinde 2123’e kadar uzanacak yeni bir yüzyıla girmiştir. Bu yüzyılın adı da Türk ve Türkiye Yüzyılı’dır.Şu an Türk tarihinin yeni bir eşiğindeyiz. Yüzyılda bir şahit olacağımız kader ve kavşak noktasındayız. Yeni yüzyılın öznesi Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Kutlamalar şükürler olsun şölen ortamında, muazzam bir coşku havasında yapılmıştır. Jetlerimiz, kahraman askerlerimiz, savaş gemilerimiz dosta güven, düşmana da korku salmıştır. Ebediyen yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NEHELALDİR

Geçen hafta bize yönelik, ‘Canını cebine koyar Gazze’ye gidersin’ sözlerine de şaşırmamak elimizde değildir. Bizde para gibi, cüzdan gibi, çek karnesi gibi cebe koyulacak can değil, gerektiği takdirde feda edilecek can vardır; bu can da Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bin defa helaldir. Şaibeli paraları cebe indirenlerin canı da cebe koyma önerisi yakayı ele veren kötü alışkanlıkların bir nevi itirafıdır ve sahibini de rezil etmeye yeterlidir.

İSRAİL SAVAŞ SUÇLUSUDUR

İsrail savaş suçlusudur, küresel adalet bir gün hükmünü kesinlikle verecektir. Türk milleti Gazze’deki dehşet saçan katliamlara elbette sessiz kalmayacaktır. Büyük Filistin mitinginin, Cumhuriyet kutlamalarını örtbas etmek için planlandığını iddia etmek soysuz bir yalan ve iftiradır. CHP yöneticileri 29 Ekim resepsiyonunu akıllarına getirdikleri kadar, 5 Kasım’da planladıkları büyük kongrelerini Cumhuriyet’in 100’üncü yılında yapmaktan niye kaçtılar? Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümü ne unutmak ne de unutturmak mümkündür. Biz Filistin’e bakınca çekilen ıstırapları hatırlıyoruz. Filistin’in güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir. Her ihtimalin hesaba katılarak tetikte ve teyakkuzda olmamız gerektiğini tekrar ifade ediyorum.”

Bahçeli’nin, grup toplantısında Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak yaptırdığı özel tasarım yüzüğü ve rozeti dikkat çekti. Yüzük ve rozette ay ve yıldızın arasından çıkan bir bozkurt göze çarparken, yıldızın üzerinde ‘100 Yıl’ ve tasarımın dış çeperindeki Türkiye Cumhuriyeti ibaresi bulunuyor. Bahçeli, grup toplantısı sonunda gazetecilere yüzüğünü ve rozetini gösterdi.