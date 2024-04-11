Bahçeli’den Akşener’e çağrı: Partinin başında kal

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Ziyaretin ardından açıklama yapan Bahçeli, kurultay sürecine giren İYİ Parti’yle ilgili özetle şunları söyledi: “Bizden ayrılmış olan bir grup arkadaşımız İYİ Parti’yi kurmuşlardır. İYİ Parti TBMM’de temsil edilen siyasi bir kurumdur.

ÖNÜNE GELEN ADAY

Partinin bugün tartıştığı konu; 27 Nisan’da olağanüstü kongreye gidiyor. MHP, 55 yıllık siyasi hayatında bu tür davranışların bir çoğunu yaşadı, ayrışmalar oldu, ayrı partilileşmelere gidildi; fakat sonuç itibarıyla MHP ulu çınar gibi ayakta kalabilmeyi başardı. Bütün siyasi partilerin bu manada kalması lazım. Basından takip ettiğim kadarıyla İYİ Parti’de önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Bu adaylar onların en tabii hakkıdır. Fakat çoklu adaylar, çoklu bölünmelere de vesile olabiliyor. Küsmeler, kırılmalar, ayrışmalar partiyi küçültme gibi gayretler olabiliyor.

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OYUNA GELMEYİN

Önümüzdeki siyasi istikrarı, siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek, Sayın Meral Akşener Hanımefendi’nin ayrışma kararından vazgeçerek, partinin başında devamında, onunla beraber aday olmayı düşünen, partiye güç verme kararını alan, proje sahipli arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye’nin meselelerini, anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. Ne de olsa geçmişte ilişkilerimiz olan, geçmiş dönemlerde kardeşliğimiz bulunan, geçmiş dönemlerde siyasi hareketlerde komşuluk imkânını bulmuş olan bu siyasi partinin böyle bir oyuna, böyle bir tahrike düşmeden, kararını vermek suretiyle 27 Nisan’da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçiren bir olağan kongreyle genel başkan seçeceği yerde, istişarelerle partilerini güçlendirebilecek bir yola girmelerini tavsiye ediyorum. Kabul ederler, etmezler ama benim düşüncem budur. Yeni tartışmaları 17 gün şu aday olacak, bu aday olacak, şu şunu söyledi, bu bunu söyledi, adayların durumu şudur gibi Türk siyasetini kara lekelerle süsleyen bir siyaset yerine geleceğe yönelik güçlü bir Türkiye’nin inşasında siyasi kurumların güçlendirilmesi, insan haklarına dayalı güzel bir Türkiye’nin ortaya çıkmasında yarar vardır.”