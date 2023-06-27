Devlet Bahçeli'den bayram mesajı

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli'nin mesajı şu şekilde oldu:

Sözde demokrat ve özgürlükçü, özde despot ve sömürücü zihniyetlerin, hatta takiyye ve istismarı davranış kalıbı, üstelik siyaset ve yaşam felsefesi haline getiren zillet emelli çevrelerin samimiyetle inisiyatif üslenip insan gönlünü ve Allah rızasını kazanma amacı beyhude bir beklentidir. Artık herkesin durum ve duruş muhasebesi yapması, bunun sonucunda Türk ve Türkiye Yüzyılının insan-insan; insan-millet; millet-devlet ilişkileri üzerinde dürüstçe kafa yorması büyük bir ihtiyaçtır.

Çok şükür Mübarek Kurban Bayramına ulaşmanın; kurban ibadetinin insani, vicdani ve İslami mükafatlarına layık olabilmenin yeni bir fırsat dönemine kavuşmanın huzuru içindeyiz. Kurban, bir Müslüman’ın tüm varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun manevi delil ve kefaretidir.

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GÖNÜLLER ARASINDAKİ BUZLARIN ERİMESİ NİYAZIMIZDIR

Küslerin barışıp kucaklaşması dargın gönüller arasındaki buzların erimesi, sıla-i rahim ruhunun vatanımızın her yöresinde tıpkı bir bayrak gibi yükselmesi yürekten niyazımızdır.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz vatandaşlarımızın, Türk-İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor şükranlarımı sunuyorum. Bayram tatili münasebetiyle yollara düşen kardeşlerimizin kazadan beladan uzak bir şekilde tatillerini geçirmelerini, sevdiklerine ve sevenlerine saadet içinde kavuşmalarını diliyorum.