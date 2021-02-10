Bahçeli: Yeni anayasada tüm partiler bir araya gelmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ile HDP arasında bir görüşme trafiği olduğunu belirterek “Aile fotoğrafına girmekten kaçınmayın” dediği partisinin grup toplantısındaki konuşmasında özetle şunları kaydetti:

CHP’NİN KURNAZLIĞI NEDENİYLE

“CHP ile HDP arasındaki görüşme trafiği gözümüzden kaçmamıştır. HDP heyetinin CHP yönetimiyle görüşmesinden sonra, aşinası olduğumuz müşterek basın toplantısı CHP’nin kurnazlığı nedeniyle yapılamamıştır. Aile fotoğrafına girmekten kaçınmayın, mertseniz, çıkın sahneye de boyunuzu, kaç kilo olduğunuzu öğrenelim. Yeni bir anayasa yazılması geniş bir uzlaşmayla sağlanmalıdır. Bütün partilerin Anayasa’nın ilk dört maddesine bağlı, vatandaşlık tanımına sadık bir siyasi tutumla bir araya gelmesi milletimizin talep ve beklentisidir. MHP yeni baştan anayasa yazım sürecine vardır ve çalışmalarına samimiyetle, önyargısız şekilde başlamıştır.”

BERBEROĞLU DAVASI YENİDEN GÖRÜLMELİ

Bahçeli, Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanma kararı ile ilgili soruyu da şöyle yanıtladı: “Yargıya saygımız var, mahkemenin davayı yeniden görmesini de uygun buluyoruz ancak infazın durdurulmasına karşıyız. Enis Berberoğlu ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasıyla alakalı fezleke komisyon ve genel kurula geldiğinde de MHP daha önceki tutum ve davranışına uygun olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacaktır.”