Bahçeli: Ülkücünün adresi bellidir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başkentte “Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni”ne katıldı. Bahçeli, burada yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı: “DEM’lenmiş CHP’nin perdesi kapanmalıdır. Düne kadar CHP’ye demediğini bırakmayan, hatta partimizin CHP’ye benzediği iftirasını atacak kadar hayatın ve siyasetin gerçeklerinden kopanların son beş yıldır CHP’de iştahla siyaset yapması, belediye başkanı veya adayı olması ahlaken ağır bir savrulmadır. Bu ikiyüzlü siyaset anlayışının Ankara’ya samimiyetle hizmet etmesi, dürüst ve ilkeli şekilde şehremini unvanını taşıması mümkün değildir.

ANKARA’DA HÜSRAN

Kaldı ki geride kalan beş yılda Ankara’ya çivi çakılmamıştır. Büyükşehir Belediye Başkanı seçim kampanyaları döneminde başkenti yüzüstü bırakmıştır. Sözde cumhurbaşkanı yardımcılığına heveslenen bu şahıs, Ankara’ya hüsran yaşatmış, nasıl bir koltuk meraklısı olduğunu, çıkarlarının peşinden nasıl koştuğunu ispatlamıştır. Algı belediyeciliği, istismar belediyeciliği, sosyal medya belediyeciliği, yalan belediyeciliği, riya belediyeciliği iflas etmiştir. Sayın Altınok işinin ehli, Ankara’nın sevdalısıdır.

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AYRI ADAY SİNSİ BİR OYUN

DEM’lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP ile DEM’in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur. Çünkü CHP demek DEM demektir. Diğer partilerin de hesapları tutmayacak, Ankara başta olmak üzere Türkiye Cumhur İttifakı’nda birleşecektir. Milliyetçi ülkücü harekete gönül veren her kardeşimi Cumhur İttifakı’nda omuz omuza vermeye çağırıyorum. Fason milliyetçilere aldanacak yoktur. Ülkücünün yeri ve adresi bellidir, o da MHP’dir. Hem DEM’lenip hem milliyetçi olmak imkânsızdır. Hem DEM’lenen CHP’de bulunup hem ülkücülük iddiasını dillendirmek şiddetli bir çelişki, aynı şekilde şehitlerimize, gazilerimize, vatan ve milletimizin mukadderatına karşı duruştur. Gün birleşme günüdür. Gün dayanışma günüdür. DEM’cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP’dir.”