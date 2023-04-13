Bahçeli: TCG Anadolu bizi zirvedeki 10 ülkeden biri yaptı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin ilk yerli uçak gemisi hizmet alımına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları aktardı:

MAKUS TALİH TERSİNE DÖNDÜ

“Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte şahit olduğumuz manzara hakikaten tarihi bir gelişme, makus talihin tersine döndüğünü gösteren kararlı ve sevindirici bir ilerleyiştir. Ülkemiz kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, çağın teknolojik imkânlarını kullanabilen zirvedeki ilk 10 ülkeden birisi haline terfi etmiştir. Bu sene içinde denizde ikmal ve muharebe destek gemimiz olan Derya ile Piri Reis denizaltımız, ayrıca istif sınıfı ilk firkateynimiz İstanbul hizmete alınacaktır.

TEK ÇARE TAYYİP ERDOĞAN

İstikbale, istiklalini ve istikrarını koruyarak ulaşmak isteyen bir Türkiye’nin dünya devler liginde üst sıralara oynaması, bununla mündemiç lider ülke mertebesine çıkması için tek çare Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’dır, tek çözüm de bir ahlak ve fedakârlık timsali olan Cumhur İttifakı’dır. Eline vurulup ekmeği alınan bir Türkiye artık yoktur. Başkalarının sözüne bakan bir Türkiye’den iz kalmamıştır. 14 Mayıs seçimleri dikkate alındığında, birinci beş yılı muazzam kazanımlarla geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ikinci beş yıllık döneme de mührünü vurmalıdır. ”