Bahçeli: Partilerde istikrarsızlık olmamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında darbe girişimi iddialarından İYİ Parti’deki istifalara kadar pek çok konuya değindi. Bahçeli özetle şunları söyledi:

ESAD BEDELİNİ MİSLİYLE ÖDEYECEK

“Yeni şehit haberleri Esad’a pahalıya mal olacak, bedelini Suriye’nin her zemininde misliyle ödeyecektir. Başka da bir seçenek kalmazsa Şam’a girmeyi planlamak lazım dedik. Yeminli Esad sözcüleri, birden bire öne çıkıp akıl vermeye, ahkâm kesmeye başladılar. Şam’a girelim diyorsak Ankara’yı tehdit altında gördüğümüzden dolayıdır.

MHP’NİN KAPISI HEP AÇIKTIR

Bahçeli, grup sonrasında İYİ Parti’den istifa eden milletvekilleri ile ilgili olarak da sorulara, şöyle yanıt verdi: “MHP’nin, Türk milletini kucaklamakta kapısı her zaman açıktır. Ancak Türkiye’nin siyasi istikrara, birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir tarafta yeni parti kuruluşları tartışması var, bir tarafta FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları var, bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İYİ Parti iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar.”

BİZ RUSYA’YI 93 HARBİ’NDEN BİLİRİZ

Bahçeli Suriye konusunda da şöyle konuştu: “Rusya Devlet Başkanı, önce Esad’ın yüzüne sıçrayan, sonra da kendi eline bulaşan kanı süratle temizlemeli ve aklanmalıdır. Hiç kimse bize maval okumasın. Biz Rusya’yı 93 Harbi’nden biliriz. Biz sıkacağımız eli de, atacağımız yumruğu da açıkça yaparız, adam gibi yaparız. Bizim bu duruşumuzdan mütevellit Rusya Dışişleri Bakanlığı şahsıma rahatsızlığını yazılı bir açıklamayla resmen duyurmuştur. Açıklamayı aynen kendilerine iade ediyoruz.”

HEVESLERİ MEZARDA KALACAK

“Pentagon ve CIA’in sponsor olduğu bir düşünce kuruluşunun yayımladığı sipariş rapor yeni bir darbe ihtimalini, TSK’nın orta kademesinin sözde rahatsızlığını adice açıklamıştır. Yeni bir darbe ihtimalini dillendirmek bile bu ülkeye nankörlüktür. Darbeyi aklından geçiren varsa, biliniz ki 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz teşebbüsünde muvaffak olamayacaktır. Darbeye heves edenlerin hevesleri kursaklarında değil mezarda kalacaktır. Türk milleti ve MHP her türlü gayrimeşru kalkışmanın can pahasına

karşısında duracaktır.”