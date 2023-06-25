Bahçeli: MHP Rabia Kadir’i misafir etmeye hazır

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Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Doğu Türkistan’da baskı ve dayatmalara maruz kalan, inanç ve insan hakları ihlallerine mahkûm bırakılan kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutulmuşluğa terk etmedik. Bu haftaki Meclis grup konuşmamda, Filistin Devlet Başkanı’nın Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti esnasında yaptığı marazi açıklamaları eleştirerek adaletin ve hakkaniyetin yanında durmuştum. Bu konuşmamın geniş bir yankısı olmakla birlikte Sayın Rabia Kadir’in de tarafıma hitaben yazmış olduğu mektubunu okuyunca elbette memnuniyetim daha da artmıştır. Uygur davasının yılmaz savunucusu Sayın Rabia Kadir, şu anda ABD’de yaşamaktadır ve yaşı da 80’e ulaşmıştır. Bazı sebeplerden dolayı uzun süreden beri Türkiye’ye giriş yapamamaktadır. Sayın Rabia Kadir’in Türkiye’ye ziyaretinin önündeki engellerin kaldırılarak milletiyle özlem gidermesi en samimi dilek ve temennimdir. MHP, Sayın Rabia Kadir’i misafir etmeye hazırdır” satırlarına yer verdi.

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ÖDÜLLÜ UYGUR AKTİVİST

Uygur aktivist Rabia Kadir, 1992 yılında Çin Millî Halk Kongresi üyesi oldu. 1995’de BM’nin Pekin’de gerçekleştirdiği Dünya Kadınlar Konferansı’na katıldı. Çin Halk Kongresi’nde 1997’de yaptığı bir konuşmada, hükûmetin Sincan politikasını çok sert eleştirdikten sonra Halk Kongresi’nden çıkarıldı. Aynı yıl kadın hakları için mücadele amacı ile Bin Analar Hareketi’ni başlattı. 1999 yılında hükümet sırlarını açıklamakla suçlandı ve sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2005’in Mart ayında, uluslararası baskı sonucu serbest bırakıldı. Hürriyetine kavuştuktan sonra ABD’ye iltica etti ve orada yaşamaya başladı. Çocuklarının beşi hâlâ Çin’de tutuluyor. 2006’da Dünya Uygur Kurultayı’nın (WUC) başkanı ilan edildi. 2004’te Norveç’te, Thorolf Rafto insan hakları ödülünü aldı.