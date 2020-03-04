Bahçeli: Koşa koşa cepheye giderim

Bahçeli, dün partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “Alçak Esad ve ahlaksız destekçileri kanımızı dökmüştür. Bu alçak saldırının içinde Suriye vardır, İran vardır, Rusya vardır, hepsi birden cinayet devriyesine çıkmışlardır. Kim Hatay’a göz dikiyorsa, o gözü oyarız, kim el uzatıyorsa, o eli kökünden keseriz. Hatay’ı tartışmaya açmak, cinayettir. Bugün İdlib’de Rusya ikili oynamaktadır. İran arkadan dolaşıp ateş etmektedir. 5 Mart’ta Cumhurbaşkanımızla Putin’in yapacağı planlı görüşme çok mühimdir. Putin ne derse desin, kahramanlarımızın kasıtlı olarak hedef alındığı barizdir.”

TÜRKİYE’YE ÖZÜR VE TAZMİNAT

Bahçeli, MHP’nin İdlib gerginliğiyle ilgili görüş ve önerilerini şu şekilde sıraladı: “Rusya Astana ve Soçi ilkelerine bağlı kalmalıdır. Türkiye’nin 30-35 km derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmasına destek verilmelidir. 27 Şubat katliamından dolayı Türkiye’ye özür ve tazminat konusu gündeme getirilmelidir. Esad unsurları gözlem noktalarımızın gerisine çekilmelidir. M-4 ve M-5 karayollarının kontrolü müştereken sağlanmalıdır. Sığınmacılarla ilgili tedbirlerde her ülke destek vermelidir.”

Bahçeli ayrıca “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İdlib’deki mücadeleden yine rahatsızdır. Bre vicdansızlar, bir kez olsun şehitlerimizin katillerine tepki gösterin. Kılıçdaroğlu diyor ki, ‘Millet İttifakı’nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacaktır’. Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez, milleti tanımaz. Vay gafil vay. Şehitler tepesini boş tutan Türkiye’yi boşa düşürür.” dedi.