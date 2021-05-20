Bahçeli: Hürmet duyuyoruz

Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında özetle şunları kaydetti: “Aziz Atatürk’ün doğumunun 140’ıncı, Türk milletinin tarihinde dönüm noktası olarak Samsun’da atılan ilk adımın 102’nci yıl dönümü olan 19 Mayıs, aynı zamanda tam bağımsızlığa giden sürecin ilk halkasıdır. Vatanımıza göz diken, varlığımıza ömür biçen emperyalist vahşilik ilk cevabını Samsun’dan almıştır. İlk adım; bitmemizi, tükenmemizi, yersiz yurtsuz kalmamızı projelendiren zalimleri İzmir’e kadar kovalayan kahramanlığın şahlanışıdır. Bu şahlanışa hürmet ve hayranlık duyuyoruz. Türk milletinin varlığını sonsuza kadar yaşatmaya and içiyoruz. Türk gençliği oy kaygısı değil, milli şerefin istikbal meşalesidir.”

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