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Bahçeli: Hodri meydan

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#MHP#CHP
Bahçeli: Hodri meydan
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, isim vermeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti için “Hesaplaşmaya hazırız. Bugüne kadar sessiz kalışımız ülkücü katillerini unuttuğumuz anlamına asla gelmemelidir” dedi.

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MHP Lideri, dün grup toplantısında özetle şunları aktardı:

ÖZEL’E ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı’nın, yenilenen Pınarbaşı Belediye Başkanlığı seçiminin hitamında MHP’ye ve Kayseri Milletvekilimize karşı sergilediği nezaketsiz ve sevimsiz tutum yakışıksız olduğu kadar mesnetsiz ve temelsizdir. Kayseri Milletvekilimizin terör estirdiğini, küfürler eşliğinde önüne geleni tehdit ettiğini söyleyen CHP Genel Başkanı müfteriliğine yeni bir halka eklemiştir. Bir parti genel başkanı değerlendirmesini bu çerçevede mi yapmalıydı? CHP Genel Başkanı, terör ve terörist görmek hususunda önüne geçemediği bir merak içindeyse bize değil, yanı başında vazo gibi tuttuğu DEM’li bölücülere bakması en doğru tercih olacaktır.

YERLİKAYA’YA TEBRİK

Hakkâri Belediye Başkanı, hamdolsun görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınmıştır. İçişleri Bakanlığımız hukuk sınırları dahilinde devreye girmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin hükmü şahsiyetini, egemenlik haklarını amasız, fakatsız muhafaza etmiştir. Bu kapsamda İçişleri Bakanımızı ve mesai arkadaşlarını yürekten kutluyorum.

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SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Milliyetçi-Ülkücü Hareketi geçmişte haksız yere suçlayıp hunhar saldırılarla davasından caydırmaya azmedenlerin, bugünkü siyasi ve ideolojik uzantılarının bir cinayet davası üzerinden MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığını güncelleme teşebbüsü aşağılık bir tertibin, dış bağlantılı bir kumpasın varlığına işaret değilse acaba nedir? 12 Eylül öncesi yarım kalan mücadeleyi tamamlamak için gün sayanlar varsa, ben de diyorum ki, sizden korkan sizin gibi olsun, yolundan dönen namert olsun. Hesaplaşma teklifimizi yineliyorum. Hatta hodri meydan diyorum.”

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#Devlet Bahçeli#MHP#CHP

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