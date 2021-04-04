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Haber Giriş: 04.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bahçeli, Alparslan Türkeş’i andı

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Bahçeli, Alparslan Türkeş’i andı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i vefatının 24’üncü yılında paylaştığı mesajla andı.

Bahçeli mesajında özetle şunları söyledi: “Merhum Türkeş Bey, inanmış bir dava adamı, Türk devlet ve siyaset hayatına derin izler bırakmış bir mücadele insanıdır. Türk milliyetçiliğinin çile ve mücadeleyle geçen tarihinin çok önemli bir bölümüne yakından şahit olmuş, bu sürecin yaklaşık son elli yılına bizzat müdahil olarak, bu mücadeleye farklı bir anlam kazandırmıştır. Vefatının 24’üncü yıldönümünde merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’e ve fani hayattan göç etmiş ülküdaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.”

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