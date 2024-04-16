Bahçeli A takımını belirledi

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Eski Başkanlık Divanı’ndan sadece dört isim üzerinde değişikliğe giden MHP Lideri, kurmay ekibine “güvenim tam” mesajını verdi. Partinin etkili isimlerden eski milletvekili Zuhal Topçu da uzun bir sürenin ardından tekrar kurmay kadroda yer aldı. MHP Lideri’nin yeni Divan’da dört isimde değişikliğe gittiği görüldü. Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ve Bahadır Bumin Özarslan yeni Divan’da yer almazken, yerlerine Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, eski milletvekilleri Zuhal Topçu ve Ahmet Selim Yurdakul atandı. Bahçeli’nin diğer 11 isimde değişiklik yapmadığı görüldü.

Yerel seçimler öncesinde partiden istifası istenen Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Bahçeli’nin davetiyle yeniden partiye katıldı. MHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı yeniden 49’dan 50’ye çıktı.