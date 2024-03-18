Bahçeli 11’inci kez Genel Başkan

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MHP, dün Ankara Spor Salonu’nda 14. Olağan Büyük Kurultayı’nı düzenledi. “Ülke İçin Var Olduk/ Bir Ülküye Yar Olduk, Ülkeye Sevda/Ülküye Yemin” sloganıyla yapılan kurultayda, Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve dokuz üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu da (MDK) belirlendi. MHP’nin merhum lideri Alpaslan Türkeş’in ölümünden sonra ilk olarak 1997’de Genel Başkan seçilen Bahçeli, tek aday olarak kurultaya katılarak 11’inci kez Genel Başkan seçildi.

Salona “Hareketin Lideri Devlet Bahçeli” sloganlarıyla giriş yapan Devlet Bahçeli, özetle şunları söyledi:

MUHALEFET BOZGUNU

“Türkiye’de bir muhalefet bozgunu yaşanmaktadır. Değişimler baş döndüren kıvama erişmişken muhalefetin çağın gerisinde çakılı kalması ülkemiz adına endişe verici talihsizliktir. Muhalefet hastadır, bu hastalık demokratik sistemi tehdit etmektedir. DEM, CHP’yi tarihin istikametinden koparmıştır. CHP mayına basmış, siyasi seçenek olmaktan uzaklaşmıştır. Ayaklar baş, başlar ayaktır bu partide. Ofiste balya balya para sayan CHP yönetimi, ‘DEM’lenip PKK ile kent ittifakı maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir.

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KURTARICI LİDER

Büyükşehir belediyesini sıçrama tahtası gören, CHP’yi Saraçhane’den yöneten zat için veda vakti gelmiştir. CHP’de kimin genel başkan olduğu belli değil. Partisini yönetemeyen yerel yönetimde hizmet edemez. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah ve tahrik unsuru olarak kabul edilmiştir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a diyorum, ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Bunun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz, yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz. Allaha emanet olun.”

ERDOĞAN: KUTLU YOLDAŞLIK

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kurultaya gönderdiği mesajında “15 Temmuz darbe gecesinden beri devletimizin bekası için, Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile birlikte yol yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz her mücadelede, ortak zeminin genişliğini bir kez daha gördük. Biz bu kutlu yoldaşlıktan şeref duyuyoruz” dedi.