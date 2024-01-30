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Bahçeköy'de hareketli dakikalar... Kilise saldırısında kullanılan silahlardan biri bulundu

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#Kilise Saldırısı#Sarıyer#Bahçeköy
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 10:58

İstanbul'da Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili saldırganların yol kenarına attığı belirtilen silahların biri bulundu. Polisin dedektörle yol kenarındaki kuru sıkıdan bozma tabancayı bulduğu anlara ait görüntüler kameraya yansıdı. Polis, Bahçeköy Kemerburgaz yolunda arama çalışmalarına devam ediyor. 

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Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısının ardından dün, saldırganların silahları parçalayarak Bahçeköy'de Belgrad Ormanı içinden geçen yolda attıkları bilgisi üzerine çevrede arama çalışmaları başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri Bahçeköy Valide Sultan Caddesi, Kemerburgaz Yolu üzerinde ve ormanlık alanda arama çalışmaları yaptı.

Bahçeköyde hareketli dakikalar... Kilise saldırısında kullanılan silahlardan biri bulundu

300 polisin katıldığı arama çalışmalarında, saldırıda kullanıldığı düşünülen kuru sıkıdan bozma tabanca ve parçaları bulundu. Bulunan parçalar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Çok sayıda polis, Bahçeköy Kemerburgaz yolunda dedektörlerle arama çalışmalarına devam ediyor. Özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çalışma nedeniyle yolda trafikte kontrollü sağlanıyor.

Bahçeköyde hareketli dakikalar... Kilise saldırısında kullanılan silahlardan biri bulundu

Yol kenarına atılan silahlardan birinin bulunduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, dedektörle arama yapan polis ekipleri dedektörün sesle tepki vermesi üzerine yol kenarındaki tabancayı buluyor. 

 

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#Kilise Saldırısı#Sarıyer#Bahçeköy

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