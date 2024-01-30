Sarıyer'deki kilise saldırısında Polonya bilmecesi

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DEAŞ’lı iki terörist önceki gün saat 11.40’ta Büyükdere’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne geldi. Yüzlerini kar maskesiyle gizlemişlerdi. İçeride silahla ateş açtılar. Herkes yere yatarken, ayakta kalan Tuncer Cihan saldırganların hedefi oldu. İki saldırgan olayın ardından kaçtı. Saldırı sırasında Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak’ın da ailesiyle birlikte kilisede olduğu ortaya çıktı.

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SALDIRGANLARI YAKALATAN GÖRÜNTÜ

Saldırının ardından İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kilisenin çevresindeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Konusunda uzman 150 polis görüntüleri saniye saniye inceledi. Teröristlerin saldırıdan yaklaşık bir saat önce EL 738FX Polonya plakalı, mavi renkli Hyundai otomobille kilise yakınındaki bir sokağa geldikleri belirlendi. Saldırganlar burada son hazırlıklarını yapmış ve kar maskelerini takmıştı. Görüntülerde yüzleri gizli olarak yürüdükleri de görülüyordu. Saldırıdan sonra da aynı otomobille kaçmışlardı. Emniyetin Plaka Tanıma Sistemi’nde (PTS) yapılan incelemede aracın eylemin ardından Göktürk üzerinden Başakşehir’e gittiği saptandı. Başakşehir’deki çalışmalarını yoğunlaştıran polisler, aracı kullanan kişilerin kaldıkları Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’ndeki 4 katlı binayı tespit etti. Binanın giriş katındaki daire hücre eviydi.





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RUS TERÖRİSTİN ATEŞİYLE ÖLMÜŞ

Özel Harekât polisleri önceki gece saat 22.00’de hücre evini bastı. Operasyonda saldırıyı yapan Rusya vatandaşı D.T. ve Tacikistan vatandaşı A.K. adlı teröristler yakalandı. Ev çevresinde yapılan aramalarda da olayda kullanıldığı değerlendirilen bir kar maskesi bulundu. Kar maskesi ve evde bulunan dijital malzemeler ve diğer deliller de incelenmek üzere emniyete götürüldü. İki terörist emniyette sorguya alınırken, Tuncer Cihan’ı öldüren kurşunları da Rus D.T.’nin sıktığı belirlendi. Polisin yaptığı araştırmaya göre, saldırıyı düzenleyen 2 terörist DEAŞ’ın uyuyan hücrelerinden biriydi. DEAŞ’ın geçen aylarda yaptığı eylem çağrısı üzerine harekete geçmişler ve ‘yalnız kurt’ adı verilen eylemi gerçekleştirmişlerdi.

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ARACI VEREN DE YAKALANDI

47 şüpheli sorguya alınırken, operasyon kapsamında 4 kişi daha yakalandı ve gözaltına alınanların sayısı 51’e yükseldi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 23 kişi ise yapılan sorgularının ardından sınır dışı edilmeleri için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Saldırıyı düzenleyen D.T. ve A.K.’nin de arasında bulunduğu 3’ü Türk 28 kişinin ise emniyetteki sorguları sürüyor. Yakalananlar arasında saldırıyı düzenleyen iki kişiye Polonya plakalı aracı teslim eden ve Güvercintepe’de kaldıkları evi kiralayan Tacik 2 kişinin de bulunduğu belirtildi. Polis, Bahçeköy Valide Sultan Caddesi ve Kemerburgaz Yolu üzerinde yaptığı aramada da saldırıda kullanılan silahlara ait olduğu düşünülen parçalar buldu.

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POLONYALI ŞİRKETİN ARACI

Polis teröristlerin kullandıkları araçla ilgili ayrıntılı inceleme de başlattı. Polonya plakalı aracın ön kaputunda Dent-R logosu vardı. Bu logo Polonya merkezli dental malzeme ve ekipman dağıtımı yapan şirkete aitti. Şirketin lehçe ismi de ‘DENT-R Centrum Dystrybucji Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego’ydu. Araç bundan bir yıl önce Türkiye’ye giriş yapmıştı. Geriye dönük kayıtlarda aracın izi bir türlü bulunamadı. Araç hiç kullanılmamış, sadece eylem günü PTS kayıtlarına düşmüştü. Araç eylem için getirilmiş, saklanmış ve eylem günü saklandığı yerden çıkarılarak kullanılmıştı. Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra Polonya’ya geri döndüğü öğrenildi.





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ÖLDÜRDÜKLERİ CİHAN’A KAPIYI AÇMIŞLAR

İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne DEAŞ’ın gerçekleştirdiği saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, DEAŞ’lı iki terörist kilisenin kapısına geliyorlar. Kapının önünde içeri girmek için bekledikleri sırada Tuncer Cihan da geliyor. İçlerinden biri Cihan’a kapıyı açıyor. Cihan içeri girdiği anda da ateş açmaya başlıyorlar. Daha önce çıkan kilisenin içindeki saldırı görüntülerinde de Cihan’ın içeri girmesiyle birlikte içlerinden biri önce duvara ateş açıyor. Diğeri de Cihan’ı vurarak öldürüyor.