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Bahçedeki pitbull 2 metrelik duvardan atlayıp önce köpeğe sonra sahibine saldırdı

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#Pitbull#Aydın#Kuşadası
Bahçedeki pitbull 2 metrelik duvardan atlayıp önce köpeğe sonra sahibine saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 15:35

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İran uyruklu Maliheh Mojtahedsarabi (48) gezdirmeye çıkardığı köpeği ile tasmalı ve ağızlıksız dolaşan Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan Mojtahedsarabi, hastanede tedaviye alındı.

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Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İran uyruklu Maliheh Mojtahedsarabi, Pekinez cinsi köpeğini gezdirmek için dışarıya çıktı. Bu sırada bir bahçede tasmalı ve ağızlıksız dolaşan Pitbull cinsi köpek yaklaşık 2 metrelik çitlerden atlayıp, Mojtahedsarabi ile köpeğine saldırdı. Mojtahedsarabi, bir süre Pitbull cinsi köpekten kendisini ve köpeğini korumaya çalıştı. Büyük korku yaşayan Mojtahedsarabi'nin yardımına çevredekiler koştu. Mojtahedsarabi'nin kolunu ısıran Pitbull cinsi köpek, çevredekilerin yardımıyla alandan uzaklaştırıldı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Bahçedeki pitbull 2 metrelik duvardan atlayıp önce köpeğe sonra sahibine saldırdı

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Mojtahedsarabi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pitbull cinsi köpeğin sahibi polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bahçedeki pitbull 2 metrelik duvardan atlayıp önce köpeğe sonra sahibine saldırdı

 

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#Pitbull#Aydın#Kuşadası

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