Baharı bekleyen Doğu, mart karıyla beyaza büründü

Mart ayının ilk yarısında mevsim normallerinin üzerinde sıcak günler yaşayan Erzurum, kar sürpriziyle karşılaştı. Pazartesi günü etkili olan yağmurun gece kara döndüğü Erzurum'da kent merkezi tamamen beyaza büründü. Aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle büyükşehir belediyesi iş makineleri ve çalışanlar temizlik çalışmasına başladı. Bazı iş yeri sahipleri ellerinde küreklerle karı temizlemeye çalıştı. Bazı mahallelerde, kuruması için bahçelere asılan çamaşırlar da karla kapladı.

Araçlarının üzerindeki karları fırçayla temizleyen sürücüler, 'mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözünün doğru çıktığını belirterek, koronavirüs salgınının da kar altında kalması temennisinde bulundu

Palandöken'de, geçen hafta etkili olan lodosla kara parçaları ortaya çıkmıştı. Son kar yağışıyla Palandöken de tamamen karla kaplandı. Kar yağışı kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karla kaplanan Yakutiye Medresesi, Lalapaşa Camii, Erzurum Kalesi ve Çifte Minareli Medrese görüntüsüyle ilgi çekti.

OLTU'YA LEYLEĞİN KARI YAĞDI

Kar yağışı Erzurum'un Oltu ilçesinde de etkili oldu. Son yılların en az yağış alan kışını yaşayan Oltu'da, ‘leyleğin karı’ denen yağış gerçekleşti. Mart ayının 15 ile 20'si arasında yaşayan yağışa leyleğin karı dediklerini söyleyen Hamza Durgun, "Mart ayında leyleğin karı vardır. Leyleğin geçme zamanı gelince kar yağar. Bugünlerde ise leylek geçmek üzere. Kar yağışı iyidir. Bu kış Oltu'ya pek kar yağmadı, bu karın yağmasıyla temizlik oldu" diye konuştu.

Oltulu Hasan Bulut ise "Mart yine bize martlığını yaptı. Mart her zaman olduğu gibi karıyla, yağmuruyla, rahmetiyle geldi. Bizler de bekliyorduk kar yağmasını" dedi.

96 KÖY YOLU KAPANDI

Kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da ise 96 köyün merkezle bağlantısı kesildi. Kent merkezinde ise kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ardahan’da dün gece yarısı başlayan kar yağışı bir anda kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar kar yağışıyla iş yerlerinin önünde ve araçlar üstünde biriken karı temizlemeye çalıştılar.

Baharın müjdecileri leylekler de kardan nasibini aldı. Karda oynayan köpekler ise renkli görüntüler oluşturdu.