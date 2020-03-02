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Haber Giriş: 02.03.2020 - 09:47,Son Güncelleme:/

Bahar Kalkanı harekatı nedir? Bahar Kalkanı operasyonu hakkında bazı bilgiler

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Bahar Kalkanı harekatı nedir? Bahar Kalkanı operasyonu hakkında bazı bilgiler
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Bahar Kalkanı harekatı, haber bültenlerinde sık sık isminin geçmesi üzerine pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da detaylandırdığı Bahar Kalkanı Harekatı, 27 Şubat'ta gerçekleşen menfur saldırı sonrasında başlamıştı. İşte, Bahar Kalkanı harekatı hakkında bazı bilgiler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü bildirdi. Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekatının 27 Şubat'ta gerçekleştirilen menfur saldırıyı müteakip başlatıldığını vurguladı.

Akar harekata ilişkin olarak, "Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır. Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Rusya'dan beklentimiz" diye söze başlayan Hulusi Akar "Rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır. Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir" ifadelerini kullandı.

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