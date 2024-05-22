×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bahar Kaban'ı katletmişti! Katil Kadıköy'de metrobüste yakalandı... Arbedede kendi silahından çıkan kurşunla öldü

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kadıköy#Polis
Bahar Kabanı katletmişti Katil Kadıköyde metrobüste yakalandı... Arbedede kendi silahından çıkan kurşunla öldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 11:37

İstanbul Kadıköy'de Söğütlüçeşme metrobüs durağında cinayetten aranan Gökhan Yıldız, emniyet ekiplerinin kimlik kontrolünde polise sahte bilgi verince polis ve şahıs arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede silahla kendisini ve polisi yaralayan Gökhan Yıldız hayatını kaybetti. Ölen şahsın eski nişanlısı Bahar Kaban'ın (29) öldürülmesi olayının şüpheli firarisi olduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

Olay 22.30 sularında Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre metrobüs durağı çıkışında polis ekipleri güvenlik kontrolü sırasında şüpheli şahıs Gökhan Yıldız'dan kimlik istedi. Şahsın başka bir kimlik vermesi ve polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine polis ekipleri şahsı gözaltına almak istedi. Şahıs ile polisler arasında yaşanan arbedede şüpheli şahıs Gökhan Yıldız kendisine ait olan silahı çıkarırken kazayla kendini ve E.B. (39) adlı polis memuru vurarak yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı polis memuru E.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki görgü tanığı Nihat Ceylan, "Metrobüs çıkışında bir şahıs koştu, peşinden polisler kovaladı, yakaladı. Sonra herhalde şahsın üzerinde silah varmış. Patlaması sonucu, şahıs vuruldu. Kendi kendini vurdu. Şahsın durumunu bilmiyorum, ambulansa aldılar, götürdüler. Polis de herhalde bacağından yaralandı." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Bahar Kabanı katletmişti Katil Kadıköyde metrobüste yakalandı... Arbedede kendi silahından çıkan kurşunla öldü

Yapılan soruşturmada şüpheli şahıs Gökhan Yıldız'ın 4 adet suç kaydı olduğu, 16.05.2024 tarihinde Küçükçekmece'de yaşanan eski nişanlısı Bahar Kaban'ın (29) öldürülmesi olayının şüpheli firarisi olduğu tespit edildi.

Gözden KaçmasınKüçükçekmecede vahşet Bahar Kabanı eski nişanlısı katletti... Acı detayKüçükçekmece'de vahşet! Bahar Kaban'ı eski nişanlısı katletti... Acı detayHaberi görüntüle

"‘İMDAT, YARDIM EDİN’ DİYE BAĞIRDI"

Bahar Kaban'ın evlilik hazırlığı yaptığı, 22 Haziran'da düğünü olacağı öğrenilmişti. Gökhan Yıldız'ın kadını takip ettiğini ileri süren görgü tanığı Turgay Yıldız, “Bir bayan yürüyerek buraya geldi. İlk önce aralarında bir itiş kalkış oldu. Sonra kadın, ‘imdat, yardım edin’ diye bağırdı. Sonra adam çantasından silahını çıkardı, bir el ateş etti. Ben de oraya doğru koşmaya başladım, ne oluyor diye, ne yapıyorsunuz dedim? Sanırım kadın vurulmanın etkisiyle yere düştü. Sonra şahıs, kadını yerde çevirip 4 el ateş etti, toplamda 5 el ateş etti. Göğsünden ve boynundan vurdu, adam öldürmeye gelmiş belli. Ambulansı aradık geldi, müdahale ettiler ama sanırsam kadını kurtaramadılar. Şahıs daha sonra kaçtı” ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kadıköy#Polis

BAKMADAN GEÇME!